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1:30, 24 августа 2023 года Ключевые законопроекты, принятые Госдумой РФ VIII созыва в весеннюю сессию 2023 года Представляем те, которые связаны с поддержкой участников СВО и их семей.



Фото: Государственная Дума

Госдума приняла ряд важных законов:



• Статус ветерана боевых действий для всех участников СВО (Ополченцы, защищающие Донбасс с 2014 года, а также лица, заключившие контракт или имевшие правоотношения с организациями, которые содействуют выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, получили статус ветеранов или инвалидов боевых действий);



• Бесплатная юридическая помощь (Участники СВО могут бесплатно проконсультироваться у юристов по вопросам оформления статуса добровольца, получения денежного довольствия и иных выплат);



• Освобождение от некоторых госпошлин (Участники спецоперации не должны платить пошлины при получении паспорта РФ и водительских прав взаимен утраченных);



• Жилищное обеспечение (Члены семей бойцов СВО могут продолжать пользовать служебным жильем по прежнему месту службы. Если жилье съемное, семьям сохранят компенсацию за аренду);



• Социальная защита вдов ветеранов боевых действий (Вдовы, не вступившие в повторный брак, смогут получать господдержку независимо от состава семьи, в которой они живут после смерти супруга);



• Ответственность за дискредитацию участников СВО (Введена административная и уголовная ответственность за дискредитацию, а также за распространение фейков. Максимальное наказание – штраф до 5 миллионов рублей или лишение свободы на рок до 15 лет);



• Переподготовка военнослужащих – ветеранов боевых действий (Военнослужащие из числа инвалидов получили право на профессиональное обучение и обучение по программам профессиональной переподготовки);



• Льготы при поступлении в учебные организации (участники СВО смогут поступать на бюджетные места в вузы в рамках отдельной квоты).







Сергей Силаев



