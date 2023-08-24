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1:30, 24 августа 2023 года

Ключевые законопроекты, принятые Госдумой РФ VIII созыва в весеннюю сессию 2023 года

Представляем те, которые связаны с поддержкой участников СВО и их семей.

Фото: Государственная Дума

Госдума приняла ряд важных законов:

• Статус ветерана боевых действий для всех участников СВО (Ополченцы, защищающие Донбасс с 2014 года, а также лица, заключившие контракт или имевшие правоотношения с организациями, которые содействуют выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, получили статус ветеранов или инвалидов боевых действий);

• Бесплатная юридическая помощь (Участники СВО могут бесплатно проконсультироваться у юристов по вопросам оформления статуса добровольца, получения денежного довольствия и иных выплат);

• Освобождение от некоторых госпошлин (Участники спецоперации не должны платить пошлины при получении паспорта РФ и водительских прав взаимен утраченных);

• Жилищное обеспечение (Члены семей бойцов СВО могут продолжать пользовать служебным жильем по прежнему месту службы. Если жилье съемное, семьям сохранят компенсацию за аренду);

• Социальная защита вдов ветеранов боевых действий (Вдовы, не вступившие в повторный брак, смогут получать господдержку независимо от состава семьи, в которой они живут после смерти супруга);

• Ответственность за дискредитацию участников СВО (Введена административная и уголовная ответственность за дискредитацию, а также за распространение фейков. Максимальное наказание – штраф до 5 миллионов рублей или лишение свободы на рок до 15 лет);

• Переподготовка военнослужащих – ветеранов боевых действий (Военнослужащие из числа инвалидов получили право на профессиональное обучение и обучение по программам профессиональной переподготовки);

• Льготы при поступлении в учебные организации (участники СВО смогут поступать на бюджетные места в вузы в рамках отдельной квоты).



Сергей Силаев
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