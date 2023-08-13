Новодеревеньковский район Орловской области отметил 88-ю годовщину со дня образования
Праздничные мероприятия прошли в поселке Хомутово.
Фото: "Телеграммы из Орла"
Тружеников района наградили почетными грамотами и благодарностями губернатора Орловской области, а также памятными медалями. Для местных жителей выступили дзюдоисты и казаки, организовали выставку народных умельцев.
По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", сельские поселения района представили свои подворья. Для гостей и жителей Новодеревеньковского района работала полевая кухня и аттракционы. Напомним, Шаблыкинский и Дмитровский районы Орловщины отметили 80-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков.