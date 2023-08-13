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12:00, 13 августа 2023 года Орловец Юрий Ноздрунов стал заслуженным мастером спорта России Удостоверение и почетный знак спортсмен получил в День физкультурника.



Фото: пресс-служба администрации города Орла

Теннисист Юрий Ноздрунов, завоевавший бронзовую медаль на Паралимпийских играх в Токио получил удостворение и знак "Заслуженный мастер спорта России" 12 августа.



Поздравили Юрия Ноздрунова и других спортсменов почетные гости и ребята из спортивных школ. Юные спортсмены представили показательные выступления, сообщили в пресс-службе городской администрации.



– Пусть будет здоровым не только тело, но и дух. Желаю вам ежедневного позитивного настроя и спортивных успехов! Благодаря вашей профессии жизнь становится ярче, здоровее и намного счастливее, - поздравила орловцев первый заместитетель мэра Орла Ирина Проваленкова





Сергей Силаев



