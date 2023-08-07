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17:42, 7 августа 2023 года Орловец осужден на четыре года колонии за продажу немецкого оружия Мужчина продал пистолет "Вальтер" и пистолет-пулемет МР-40.



Фото: архив "Вести-Орел"

Железнодорожный районный суд города Орла приговорил местного жителя к четырем годам колонии строгого режима за сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в прокуратуре.



Как следует из материалов дела, год назад мужчина, действия в составе организованной группы, продал пистолет системы "Вальтер" образца 1938 года, 25 патронов и пистолет-пулемет MP-40 образца 1940 года.



Осужденный пошел на сделку со следствием и подробно рассказал о преступлении. Уголовное дело в отношении сообщников мужчины все еще находится в суде.





Артем Ежаков



