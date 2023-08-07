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20:30, 7 августа 2023 года Орловская область доставила в зону СВО 170 тонн воды 7 августа передано 20 тонн.



Фото: Сергей Лежнев

Участники специальной военной операции получили в районе Артемовска 20 тонн воды. В общей сложности на фронт из Орловской области отвезли 170 тонн.



– Ребята благодарят Орловщину за помощь. Они чувствуют заботу и поддержку, единство фронта и тыла. И теперь точно знают про регион 57, хлебосольный характер жителей, которые словом и делом подтверждают - своих не бросаем! – написал губернатор Андрей Клычков в социальных сетях.



Глава региона напомнил, что вода нужна на передовой и орловцы могут принести ее в пункты сбора по двум адресам: Орел, улица Привокзальная, 8 и улица Полярная, 12.





Сергей Силаев



