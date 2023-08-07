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20:30, 7 августа 2023 года

Орловская область доставила в зону СВО 170 тонн воды

7 августа передано 20 тонн.

Фото: Сергей Лежнев

Участники специальной военной операции получили в районе Артемовска 20 тонн воды. В общей сложности на фронт из Орловской области отвезли 170 тонн.

Ребята благодарят Орловщину за помощь. Они чувствуют заботу и поддержку, единство фронта и тыла. И теперь точно знают про регион 57, хлебосольный характер жителей, которые словом и делом подтверждают - своих не бросаем! – написал губернатор Андрей Клычков в социальных сетях.

Глава региона напомнил, что вода нужна на передовой и орловцы могут принести ее в пункты сбора по двум адресам: Орел, улица Привокзальная, 8 и улица Полярная, 12.


Сергей Силаев
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