Орловская область получит почти полмиллиарда рублей на строительство школ
Распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
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Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении средств на строительство школ в регионах. Документ датирован 28 июля и опубликован на сайте правительства РФ.
Федеральные средства получит и Орловщина. Согласно подписанному постановлению, сумма трансфера составит более 492 миллионов рублей. Деньги поступят в 2024 году.