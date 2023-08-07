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14:30, 7 августа 2023 года

"Бригада Катукова" помогла в обеспечении правопорядка на праздничных мероприятиях в Орле

Дружинники патрулировали общественные территории и дежурили на матче ФК "Орел".

Фото: "Бригада Катукова" Орловская народная дружина

В Орле участники недавно созданной народной дружины "Бригада Катукова" помогли правоохранителям в обеспечении правопорядка во время празднования Дня города. Дружинники занимались патрулированием зон отдыха в парке Победы, горпарка, детского парка и других общественных территорий. Также бригаду задействовали во время матча ФК "Орел" и "БГУОР-АгроТрейд" на стадионе имени Ленина.



Напомним, что "Бригада Катукова" приступила к тренировкам в конце июля. Ранее сообщалось, что отряд состоит из более чем 150 человек. Возглавил дружину ветеран СВО Денис Орлов.


Артем Ежаков
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