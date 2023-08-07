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12:15, 7 августа 2023 года В Орле ограничили движение по улице Корчагина Меры будут действовать до 18 августа.



Фото: Яндекс.Карты

В Орле с 8.00 7 августа до 17.00 18 августа ограничили движение автомобилей по улице Корчагина в районе дома №156 по улице Васильевской.



Как сообщили в пресс-службе мэрии, в отдельные периоды на участке может работать технику, препятствующая проезду автомобилей. Проезжая часть может быть сужена.





Сергей Силаев



