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10:00, 7 августа 2023 года

Опубликован график приема специалистов в семейном МФЦ Орла на август

Многофункциональный центр находится на улице Комсомольской.

Фото: пресс-служба правительства региона

О датах и времени приема специалистов различных ведомств сообщает департамент соцзащиты Орловской области. График приема:

• 8 августа с 11.00 до 14.00 – Орловское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов в России";
• 10 августа с 14.00 до 17.00 – Социальный фонд России по Орловской области;
• 14 августа с 11.00 до 14.00 – Управление труда и занятости департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области
• 16 августа с 11.00 до 14.00 – Управление Росреестра по Орловской области;
• 18 августа с 11.00 до 14.00 – Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области;
• 22 августа с 10.00 до 12.00 – Управление Роспотребнадзора по Орловской области;
• 24 августа с 11.00 до 14.00 – Областной центр социальной защиты населения;
• 29 августа с 10.00 до 12.00 – Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области.

Вопросы можно задать и по телефону 30-34-36, позвонив в указанное время.


Сергей Силаев
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