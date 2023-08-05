Два направления заканчиваются на озерах Рясник и Обмеж.
Фото: соцсети национального парка "Орловское полесье"
В национальном парке "Орловское полесье" появился веломаршрут. Проезжая по нему, орловцы и гости региона смогут насладиться пейзажами южнорусской тайги.
– По пути будут встречаться многочисленные места отдыха национального парка, где можно перевести дух, и при желании перекусить на природе, - сообщили в социальных сетях национального парка "Орловское полесье".
Электровелосипеды уже настроены так, что гости парка смогут приезжать из точки "А" в точку "Б" в "круизном" режиме. Первые туристы уже опробовали маршрут и остались довольны.