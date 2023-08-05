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9:00, 5 августа 2023 года В "Орловском полесье" открыли веломаршрут Два направления заканчиваются на озерах Рясник и Обмеж.



Фото: соцсети национального парка "Орловское полесье"

В национальном парке "Орловское полесье" появился веломаршрут. Проезжая по нему, орловцы и гости региона смогут насладиться пейзажами южнорусской тайги.



– По пути будут встречаться многочисленные места отдыха национального парка, где можно перевести дух, и при желании перекусить на природе, - сообщили в социальных сетях национального парка "Орловское полесье".



Электровелосипеды уже настроены так, что гости парка смогут приезжать из точки "А" в точку "Б" в "круизном" режиме. Первые туристы уже опробовали маршрут и остались довольны.





Сергей Силаев



