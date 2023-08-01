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19:00, 1 августа 2023 года На благотворительный полумарафон "ПоБерегу" в Орле записалась почти тысяча человек Регистрация продлена до 23:59 5 августа.



Фото: архив "Вести-Орел"

6 августа в Орле пройдет благотворительный полумарафон "ПоБерегу". Как сообщили в мэрии, на него уже записалась почти тысяча человек. Собранные средства пойдут на строительство второй инклюзивной детской площадки в областной столице. Желающие помочь в этом, но не имеющие возможности пробежать дистанцию, могут просто внести пожертвования. Так сделали порядка 150 человек.



Все подробности – на сайте полумарафона. Регистрация была продлена до 23:59 5 августа.



Для участников забега организуют творческие и спортивные выступления, конкурсы, полевую кухню.





Артем Ежаков



