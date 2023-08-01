Установлены имена шести красноармейцев-орловцев, похороненных за рубежом

|
|Главная » Новости
19:30, 1 августа 2023 года
Установлены имена шести красноармейцев-орловцев, похороненных за рубежомИсследовательскую работу провели сотрудники и студенты Московского авиационного института.
Фото из архива
Сотрудники и студенты Московского авиационного института совместно с членами Потсдамского общества дружбы установили имена шести орловцев, погибших в апреле 1945 года. Участники Великой Отечественной войны покоятся за рубежом.
По информации пресс-службы областного правительства, установлено, что рядовой Кузьма Горьков и рядовой гвардии Петр Кетнер похоронены на Потсдамском российском воинском кладбище. Оно находится на Михендорфском шоссе, земля Бранденбург, Германия.
На земле Бранденбург в населенном пункте Фридерсдорф захоронены солдат Красной армии Тимофей Кощеев, старшина Семен Шовин, гвардеец Дмитрий Степанищев и красноармеец Валентин Стукалов.
Ранее студенты Московского авиационного института установили имена 22 бойцов Красной Армии из Орловской области.
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:
Московские поисковики установили имена 22 орловских красноармейцев, погибших в 1943 году
Сергей Силаев