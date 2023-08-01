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19:30, 1 августа 2023 года

Установлены имена шести красноармейцев-орловцев, похороненных за рубежом

Исследовательскую работу провели сотрудники и студенты Московского авиационного института.

Фото из архива

Сотрудники и студенты Московского авиационного института совместно с членами Потсдамского общества дружбы установили имена шести орловцев, погибших в апреле 1945 года. Участники Великой Отечественной войны покоятся за рубежом.

По информации пресс-службы областного правительства, установлено, что рядовой Кузьма Горьков и рядовой гвардии Петр Кетнер похоронены на Потсдамском российском воинском кладбище. Оно находится на Михендорфском шоссе, земля Бранденбург, Германия.

На земле Бранденбург в населенном пункте Фридерсдорф захоронены солдат Красной армии Тимофей Кощеев, старшина Семен Шовин, гвардеец Дмитрий Степанищев и красноармеец Валентин Стукалов.

Ранее студенты Московского авиационного института установили имена 22 бойцов Красной Армии из Орловской области.

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Сергей Силаев
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