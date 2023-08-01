ГТРК "Орел" приготовила зрителю сюрприз ко Дню города
Уже завтра в нашем эфире состоится премьера – выйдет первая часть документального фильма Игоря Свеженцева "Орловская битва. Путь к Победе".
К 80-летию освобождения Орла и Орловской области наша телерадиокомпания представит документальный фильм Игоря Свеженцева: "Орловская битва. Путь к Победе". Работа над проектом шла четыре месяца. В нем хроника, авторитетные мнения столичных экспертов и интервью с потомками великих маршалов.
Три части фильма выйдут в эфир 2, 3 и 4 августа соответственно. С ТВ-расписанием можно ознакомиться здесь. Фильм обязательно будет опубликован на нашем сайте "Вести-Орел" и в социальных сетях.