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14:22, 1 августа 2023 года ГТРК "Орел" приготовила зрителю сюрприз ко Дню города Уже завтра в нашем эфире состоится премьера – выйдет первая часть документального фильма Игоря Свеженцева "Орловская битва. Путь к Победе".





К 80-летию освобождения Орла и Орловской области наша телерадиокомпания представит документальный фильм Игоря Свеженцева: "Орловская битва. Путь к Победе". Работа над проектом шла четыре месяца. В нем хроника, авторитетные мнения столичных экспертов и интервью с потомками великих маршалов.



Три части фильма выйдут в эфир 2, 3 и 4 августа соответственно. С ТВ-расписанием можно ознакомиться здесь. Фильм обязательно будет опубликован на нашем сайте "Вести-Орел" и в социальных сетях.





