Орловский облизбирком провел обучающий семинар в преддверии губернаторских выборов
Он прошел на площадке "Точка кипения" Орловского госуниверситета.
Фото: региональный информационный портал
Орловский облизбирком провел семинар "Открытость, гласность, прозрачность в работе избирательных комиссий при проведении выборов губернатора Орловской области". Об этом сообщает региональный информационный портал.
Глава аппарата избирательной комиссии региона Владимир Селивановский рассказал об общих организационно-правовых подходах в деятельности членов участковых избирательных комиссий в дни голосования.
Участники семинара увидели работу на модельном избирательном участке и поучаствовали в импровизированном голосовании с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней.