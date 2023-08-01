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11:00, 1 августа 2023 года Орловцам ограничат катание на лодках и гидроциклах по озеру Светлая жизнь В связи с проведением первенства и чемпионата города Орла по парусному спорту введут временное ограничение выхода маломерных судов в акваторию водоема.



Фото: архив "Вести-Орел"

С 3 по 5 августа 2023 года с 11:00 до 18:00 будет ограничен выход на воду в акватории озера Светлая жизнь для маломерных судов. Об этом сообщили в мэрии.



Неудобства для любителей водного отдыха связаны с проведением первенства и чемпионата города Орла по парусному спорту.





Артем Ежаков



