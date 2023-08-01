В Орле специалиста по организации строительства осудят за смерть нетрезвого работника
Мужчине ставят в вину то, что он допустил подчиненного к работе, несмотря на его состояние.
Фото: архив "Вести-Орел"
Заводской районный суд Орла приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении специалиста по организации строительства коммерческой организации. Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Как сообщили в прокуратуре, трагедия произошла в январе 2020-го года. По версии следствия, мужчина допустил к работе на высоте 14 этажа нетрезвого работника. Он потерял равновесие, упал и разбился насмерть. Защитные сооружения, которые могли бы помешать трагедии случиться, отсутствовали.
Обвиняемому грозит до пяти лет принудительных работ либо заключение в колонии на аналогичный срок.