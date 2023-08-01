В Орле новобранцы радиотехнического полка приняли присягу
Клятву доблестно служить Отечеству дали 29 человек.
Фото: епархиальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами
29 июля в Орле в войсковой части 03013 военную присягу приняли 29 новобранцев 336-го радиотехнического полка ВКС РФ. На служение Отечеству солдат благословил духовник войсковой части протоиерей Сергий Гаврюшин. Как сообщили в Орловской митрополии, священнослужитель совершил молебен и окропил военных святой водой.
Напомним, что в прошлом году войсковая часть 03013 отметила 70-летний юбилей.