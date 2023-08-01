Андрей Клычков доставил большую посылку для бойцов СВО

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21:15, 31 июля 2023 года
Андрей Клычков доставил большую посылку для бойцов СВОГруз был доставлен в два воинских подразделения.
Фото: соцсети Андрея Клычкова
Гуманитарную помощь получили артиллеристы и бойцы разведки. Помимо различного оборудования, ребятам привезли продукты, воду, предметы личной гигиены, средства от комаров и медикаменты, сообщил губернатор Андрей Клычков в социальных сетях.
– Разгрузились, пообщались с бойцами. От имени всех жителей Орловской области поздравил ребят с наступающим историческим юбилеем. Поблагодарил за службу, за все, что они делают сегодня, защищая земляков, - написал Клычков.
Сергей Силаев