Главная » Новости



21:15, 31 июля 2023 года Андрей Клычков доставил большую посылку для бойцов СВО Груз был доставлен в два воинских подразделения.



Фото: соцсети Андрея Клычкова

Гуманитарную помощь получили артиллеристы и бойцы разведки. Помимо различного оборудования, ребятам привезли продукты, воду, предметы личной гигиены, средства от комаров и медикаменты, сообщил губернатор Андрей Клычков в социальных сетях.



– Разгрузились, пообщались с бойцами. От имени всех жителей Орловской области поздравил ребят с наступающим историческим юбилеем. Поблагодарил за службу, за все, что они делают сегодня, защищая земляков, - написал Клычков.





Сергей Силаев



