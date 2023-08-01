В Орле росгвардейцы помогли упавшему в обморок мужчине
Ему стало плохо из-за жары.
Фото: архив "Вести-Орел"
Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Орловской области помогли мужчине, упавшему в обморок. Правоохранители заметили орловца во время патрулирования – он лежал возле обочины. Инцидент случился на перекрестке Московского шоссе и улицы Паровозной.
Росгвардейцы немедленно блокировали место происшествия и оказали мужчине первую помощь. Затем орловца передали подоспевшим медикам.
Как выяснилось, мужчина упал в обморок из-за жары.