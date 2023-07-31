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15:00, 31 июля 2023 года

В центр Орла пригнали комбайн

Зерноуборочная машина стала первым арт-объектом предстоящего фестиваля цветов.

Фото: пресс-служба городской администрации

В Орле с 4 по 6 августа пройдет фестиваль цветов "Стрелка". Местом проведения станет слияние рек Оки и Орлика. 

Продолжается и подготовка к мероприятию. В городе высадили бархатцы в форме Георгиевской ленты и петунии в форме звезды. Теперь пригнали и комбайн.

Как рассказали в пресс-службе мэрии Орла, к зерноуборочной машине присоединятся трактор, "Запорожец", лодка и мотоцикл. Транспорт флористы украсят цветами.

Напомним, что в 2022 году на берег Оки пригнали трамвай.


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Сергей Силаев
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