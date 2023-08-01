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20:00, 31 июля 2023 года Орловский завод приборов освоил изготовление камер видеонаблюдения На предприятии запланировали дальнейшее расширение производства.





На орловском заводе приборов в этом году взяли вектор на импортозамещение и развитие. В июле запустили пилотный проект – стали делать камеры видеонаблюдения. Каждая распознает лица, реагирует на движение. Всего разработали шесть моделей. В планах – выпускать сложную компьютерную технику.



В 2023-м предприятие собирается нарастить объем производства. Для этого идет подготовка нового цеха на 1600 квадратных метров. Строительные работы завершат в сентябре. Оборудование позволит выпускать до двух миллионов устройств в год. Дополнительно завод трудоустроит 100 человек.





Анна Вайсергисер



