Главная » Новости



8:30, 31 июля 2023 года В Тросне появился монумент в память о бойцах, погибших на Орловско-Курской дуге В селе установили противотанковую пушку.



Фото: "Телеграммы из Орла"

Пушка образца 1937 года была найдена два года назад поисковым отрядом "Застава Святого Ильи Муромца". После проходили работы по восстановлению находки.



Монумент установлен в память о тех бойцах, которые героически погибли 5 июля 1943 года в ходе отражения танковой атаки противника, сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла".





Сергей Силаев



