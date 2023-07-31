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8:00, 31 июля 2023 года Орловец нашел чужой телефон и получил уголовное дело Гаджет стоит порядка пяти тысяч рублей.



Фото: архив

Житель Покровского района обратился с заявлением о пропаже телефона в полицию. Стражи порядка начали поиск устройства и установили, что телефон украли, а к преступлению может быть причастен 25-летний молодой человек.



По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, орловец нашел телефон заявителя на улице, однако не стал возвращать его владельцу и продал устройство, выбросив сим-карту.



Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Орловцу избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.





Сергей Силаев



