В парке Победы Орла представят композицию "Во имя света и свободы"
Мероприятие запланировано на 4 августа.
Фото: пресс-служба правительства региона
Литературно-музыкальная композиция посвящена 80-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Перед местными жителями выступят сотрудники литературного музея имени Тургенева.
По информации пресс-службы правительства региона, запланировано выступление городских творческих коллективов, артистов и детей. Говорить о Победе и войне участники литературно-музыкальной композиции будут словами поэтов земляков. Мероприятие начнется 4 августа в 15.00.