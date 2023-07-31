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17:00, 30 июля 2023 года

В Ливнах благоустроят улицу Дзержинского

Работы пройдут в рамках проекта "На крыльях перепелки".

Фото: пресс-служба областного правительства

Ливны получат более 92 миллионов рублей на реализацию проекта "На крыльях перепелки". Средства поступят из федерального бюджета после победы райцентра во всероссийском конкурсе проектов формирования комфортной городской среды от Минстроя.

Благоустройство начнется в 2024 году. Улица Дзержинского - одна из пешеходных и автомобильных городских артерий. Здесь появятся несколько объектов, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Проектом предусмотрено создание входной группы, уличной и прогулочно-досуговой зоны. На улице появится Комсомольский сквер, детская площадка и сухой фонтан. Общая площадь благоустраиваемого участка – 2,2 гектара.



 



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Сергей Силаев
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