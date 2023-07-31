В орловской школе досрочно отремонтировали спортзал
На работы потратили 2,2 миллиона рублей.
Фото: "Телеграммы из Орла"
Ученики школы №9 Мценска будут заниматься на уроках физкультуры в обновленном спортивном зале. Работы велись в рамках национального проекта "Образование". Ремонт завершился раньше срока.
По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", в спортзале заменили окна, отремонтировали потолок, поставили ограждение на батареи. Ремонт затронул и раздевалки, а также душевые и санузел. Спортивный инвентарь пополнился несколькими теннисными столами и ракетками. На работы было выделено 2,2 миллиона рублей.
Напомним, на обновление спортзалов школ Орловской области потратят более 20 миллионов рублей в 2023 году. За счет этих средств будут проходить ремонтные работы, а также обновится оборудование.