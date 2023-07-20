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20:00, 20 июля 2023 года В Орловской области 3 человека погибли и 45 пострадали в ДТП с участием пешеходов Таковы данные за истекший период 2023-го года.



Фото: архив "Вести-Орел"

В текущем году в Орловской области произошло 41 ДТП с участием пешеходов. В этих авариях погибли три человека, еще 45 получили ранения. Статистику представило региональное УГИБДД.



Как подчеркнули в ведомстве, 17 ДТП произошло по вине самих пешеходов, 380 из них привлекли к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.



Для профилактики таких нарушений полицейские проводят операцию "Пешеход". У людей формируют привычку дисциплинировано переходить проезжую часть.





Артем Ежаков



