Три района Орловской области приступили к уборке зерновых
Аграрии ведут сбор озимой пшеницы.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
В трех муниципальных образованиях Орловщины началась уборочная кампания. Работы стартовали в Сосковском, Ливенском и Колпнянском районах.
По информациидепартамента сельского хозяйства региона, в области планируется обмолотить 293 тысячи гектаров озимых зерновых культур. Аграрии уже обмолотили 310 гектаров озимой пшеницы. Их них 240 в Ливенском районе, 50 – в Колпнянском и 20 – в Сосковском.