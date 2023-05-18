В Орловскую область приехали ведущие политологи страны

Эксперты оценили развитие региона за последние пять лет.

Политологи, приехавшие в Спасское, годами изучают опыт развития разных регионов и работу их руководителей. Главная цель такого общения – обмен опытом и оценка развития региона в условиях нового времени.

Есть у гостей и свои характеристики главы региона. Андрея Клычкова специалисты назвали политиком новой волны. А среди качеств губернатора отметили особый стиль коммуникаций и регулярное прямое общение с жителями, а также отказ от идеологий и патриотизм.