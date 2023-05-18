Мэр Орла Юрий Парахин призвал не делать из покрышек клумбы и лебедей

Глава города попросил орловцев отказаться от декоративного элемента.

Юрий Парахин продолжает объезд города. Накануне, 17 мая, он побывал в Северном районе и проинспектировал ремонт дорог. Сегодня градоначальник приехал в Железнодорожный район.

Как отметил мэр в социальных сетях, в Железнодорожном районе те же проблемы, что и в Северном: чистота улиц, состояние дорожного полотна, сухие деревья. Однако Парахин заявил, что все вопросы "неглобальны и решаемы".

Также градоначальник отметил, что на улицах работают дворники и техника, однако мощности необходимо нарастить. Обратил внимание мэр и на разбитый асфальт – есть точки, где коммунальные службы не до конца восстановили полотно. Глава города поручил составить реестр аварийных, безжизненных деревьев.

– Отдельный вопрос — покрышки. Друзья, пора отвыкать от этого "декоративного элемента". Не нужно сооружать из них клумбы, лебедей и т. д. У нас в городе есть специалисты, которые занимаются их вывозом и утилизацией, - написал глава Орла в социальных сетях.



Фото: Юрий Парахин



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