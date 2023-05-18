четверг 18.05.2023 20:38:37 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

19:11, 18 мая 2023 года

Мэр Орла Юрий Парахин призвал не делать из покрышек клумбы и лебедей

Глава города попросил орловцев отказаться от декоративного элемента.


Юрий Парахин продолжает объезд города. Накануне, 17 мая, он побывал в Северном районе и проинспектировал ремонт дорог. Сегодня градоначальник приехал в Железнодорожный район.

Как отметил мэр в социальных сетях, в Железнодорожном районе те же проблемы, что и в Северном: чистота улиц, состояние дорожного полотна, сухие деревья. Однако Парахин заявил, что все вопросы "неглобальны и решаемы".

Также градоначальник отметил, что на улицах работают дворники и техника, однако мощности необходимо нарастить. Обратил внимание мэр и на разбитый асфальт – есть точки, где коммунальные службы не до конца восстановили полотно. Глава города поручил составить реестр аварийных, безжизненных деревьев.

Отдельный вопрос — покрышки. Друзья, пора отвыкать от этого "декоративного элемента". Не нужно сооружать из них клумбы, лебедей и т. д. У нас в городе есть специалисты, которые занимаются их вывозом и утилизацией, - написал глава Орла в социальных сетях.

Фото: Юрий Парахин

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Мэр Орла Юрий Парахин проинспектировал ремонт дорог в Северном районе 




Сергей Силаев
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.