Орловец заплатил более трех миллионов рублей, чтобы ездить на иномарке

Ранее машину изъяли судебные приставы.

Индивидуальный предприниматель задолжал 2 миллиона 933 тысячи рублей по налогам, кредитам и штрафам ГИБДД. Приставы выяснили, что у мужчины есть автомобиль "БМВ". Его объявили в розыск, специалисты обнаружили и изъяли транспортное средство для погашения долгов.

Мужчина не пожелал становиться пешеходом и сразу оплатил долг и исполнительский сбор в размере 177 тысяч рублей. Арест с иномарки снят, сообщили в пресс-службе УФССП России по Орловской области.