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17:45, 18 мая 2023 года В Орле прошел девятый "Курнаковский пленэр" Участие в мероприятии приняли художники из разных уголков России.





18 мая в Орле прошел IX "Курнаковский пленэр". За три часа участники создали готовую работу и предоставили ее жюри. Результаты подведут в течение недели.



Мероприятие популярно у художников разных регионов. В этом году в онлайн-режиме к пленэру присоединились мастера из Адыгеи, Тулы, Липецка и других городов страны.





Эва Стасюлевич



