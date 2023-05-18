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17:00, 18 мая 2023 года 20 мая в Орловской области пройдет "Ночь музеев" Она пройдет в необычное время.





"Ночь музеев" в Орловской области состоится 20 мая. Участие во Всероссийской акции примут Орловский краеведческий музей и его филиалы. Для тех, у кого не найдется времени вечером, можно прийти с утра.



В музее ИЗО программа начнется в 18:00. Ее откроет литературная программа по раннехристианской поэзии. Еще гостей ждет живая старинная музыка эпохи Возрождения, а также экспозиция самых загадочных работ художников с мировым именем.



В музее Тургенева после завершения основной программы начнется спектакль народного студенческого театра "Ювента" "18+". Название – не в смысле ограничения возраста, а в смысле прошедшего времени. Главный герой постановки – XVIII век.



Приятный сюрприз приготовил своим посетителям музей-заповедник "Спасское-Лутовиново". В "Ночь музеев" состоится аудио-премьера рассказа "Хорь и Калиныч". Его читает заслуженный артист России Валерий Лагоша.





Эва Стасюлевич



