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17:00, 18 мая 2023 года

20 мая в Орловской области пройдет "Ночь музеев"

Она пройдет в необычное время.


"Ночь музеев" в Орловской области состоится 20 мая. Участие во Всероссийской акции примут Орловский краеведческий музей и его филиалы. Для тех, у кого не найдется времени вечером, можно прийти с утра.

В музее ИЗО программа начнется в 18:00. Ее откроет литературная программа по раннехристианской поэзии. Еще гостей ждет живая старинная музыка эпохи Возрождения, а также экспозиция самых загадочных работ художников с мировым именем.

В музее Тургенева после завершения основной программы начнется спектакль народного студенческого театра "Ювента" "18+". Название – не в смысле ограничения возраста, а в смысле прошедшего времени. Главный герой постановки – XVIII век.

Приятный сюрприз приготовил своим посетителям музей-заповедник "Спасское-Лутовиново". В "Ночь музеев" состоится аудио-премьера рассказа "Хорь и Калиныч". Его читает заслуженный артист России Валерий Лагоша.


Эва Стасюлевич
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