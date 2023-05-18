До конца недели на дороги Орла планируют выпустить два десятка новых автобусов

Объявления о приеме на работу водителей уже размещены в центрах занятости.

Заместитель начальника управления ЖКХ и транспорта администрации Орла Алексей Шалиманов 18 мая за заседании комитета горсовета по экономической политике сообщил о том, что до конца недели на городские маршруты планируют выпустить 20 новых автобусов.

Однако нехватка водителей становится чувствительной. Депутаты обсуждали, как привлечь орловцев в пассажирские перевозки. Шалиманов отметил, что при выполнении плана зарплата водителей может превысить 60 тысяч рублей месяц.

– Увеличение зарплат глобально ситуацию не меняет, много новых водителей не пришло. Необходимо искать варианты, чтобы было легче оформить категорию "D" в правах. Новые автобусы – хорошо, но без людей они не поедут, - цитирует пресс-служба Орловского горсовета депутата Юрия Грачева.

Парламентарий добавил, что по своему опыту знает, что из десяти водителей на работе останутся двое, а курсы по обучению дорогие. Молодые люди не всегда могут их себе позволить.

Еще одно предложение внес заместитель председателя горсовета Сергей Швалов. Он рекомендовал администрации города рассмотреть возможность перевода общественного транспорта на безналичную оплату.