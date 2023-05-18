Орловец отсудил две тысячи рублей за несостоявшийся концерт "Green Day"

Житель Ливен купил билеты еще в 2019 году.

Управление Роспотребнадзора составило заявление после обращения жителя Ливен в связи с невозвратом денег за билеты на концерт. Житель региона 23 сентября 2019 года купил в интернете два билета на концерт "Green Day", который должен был состояться 25 мая 2020 года на стадионе "Открытие Арена".

– В указанное время концерт не состоялся и был вначале перенесен на более позднюю дату, а затем отменен. В связи с отменой концерта гражданин неоднократно обращался в адрес организатора, но возврат денежных средств так и не был осуществлен, - уточнили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

В итоге орловец отсудил две тысячи рублей за моральный вред, еще тысячу билетный оператор заплатит в виде штрафа. Решение вступило в законную силу.