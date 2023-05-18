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9:30, 18 мая 2023 года

21 мая под Орлом пройдет традиционный фестиваль цветущей сирени

Дендрарий в деревне Жилина будет открыт с 11:00 до 17:00.


На территории дендрария Всероссийского научно-исследовательского института селекции плодовых культур (д. Жилина, 1, плодово-ягодная станция) 21 мая пройдет традиционный фестиваль цветущей сирени. Дендрарий будет открыт для свободного посещения с 11:00 до 17:00. Об этом сообщил региональный информационный портал.

Для гостей проведут экскурсию, в ходе которой расскажут о 20 видах сиреней, выращиваемых на Орловщине. Посетители смогут поучаствовать в фотосессиях среди цветов, а также в шоу мыльных пузырей. Среди других активностей – спортивные семейные игры, мастер-классы по флористике, рисованию акварелью и декоративно-прикладному искусству. Предусмотрено и место для пикника.




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Артем Ежаков
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