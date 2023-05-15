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12:20, 15 мая 2023 года Орловский социальный кластер запустил акцию "Сохрани женское здоровье" Цель – помочь женщинам, у которых не хватает времени на посещение врача. Чаще всего это многодетные мамы. Подробнее о целях и задачах проводимой работы рассказала попечитель соцкластера Валерия Клычкова.





Официального старта акции пока не было, но первые орловчанки уже получили помощь.





Юлия Сулим



