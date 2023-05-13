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12:30, 13 мая 2023 года

Из Орловской области можно бесплатно отправить посылку бойцам СВО по почте

Вес каждой не должен превышать 10 килограммов.


Бесплатные посылки можно оформить в офисе Почты России, а передавать отправление оператору необходимо в открытом виде. По информации Почты России, число посылок до 10 килограммов, которое может оформить один отправитель, не ограничено. 

 

Подробную информацию о правилах бесплатной отправки посылок военнослужащим в зону СВО можно уточнить в контакт-центре Почты России по телефону 8-800-100-00-00.

 




Сергей Силаев
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