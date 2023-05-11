Лосята, найденные в орловском лесу, идут на поправку

Животные уже набрали по килограмму.

Более недели назад охотинспекторы нашли двух лосят в Мценском лесу. Мамы животных поблизости не было, а следов браконьеров не обнаружили.

Лосята расположились в приюте Липецкой области, недалеко от Ливен. Сначала животные не могли держать голову, сейчас самостоятельно пьют молоко и бегают.



В настоящее время крестьянско-фермерское хозяйство, где ухаживают за лосятами, хочет получить разрешение в охотнадзоре, чтобы Мартин и Эла получили постоянное место жительства.