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20:00, 11 мая 2023 года На фасаде Свято-Троицкого храма Орла появилась мозаичная икона Образ Спасителя "Пастырь Добрый" выполнен в технике римской мозаики.





Икона подготовлена и установлена художником Игорем Комовым и его помощником Денисом Желваковым. Святыню освятил митрополит Орловский и Болховский Тихон. Владыка Тихон поблагодарил художников за работу и отметил красоту и добротность иконы. Митрополит наградил Игоря Комова епархиальной медалью, а его помощника – архиерейской грамотой, сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.



Фото: Орловская митрополия





Сергей Силаев



