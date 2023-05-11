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19:03, 11 мая 2023 года На площади у вокзала Орла задержан опьяненный наркотиком мужчина С собой у горожанина была доза синтетической "соли".





На Привокзальной площади в Орле задержан за хранение наркотиков 29-летний мужчина. На момент задержания он находился в состоянии опьянения.



Как рассказали в штабе ЛО МВД России на станции Орел, полицейские обнаружили при безработном орловце дозу синтетического наркотика, так называемой "соли". Вес запрещенного вещества составил 0,25 грамма. Этого хватило для возбуждения уголовного дела: теперь орловцу грозит либо выплата крупного штрафа, либо реальный срок лишения свободы.



Сам любитель запрещенных веществ пояснил, что "синтетику" приобрел бесконтактно для личного употребления.









Ольга СУПОНЕВА



