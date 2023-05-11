В Орле депутаты наградили предпринимателей за благотворительность

Представители бизнеса вносят вклад в помощь бойцам СВО.

В Орловском облсовете состоялось награждение благотворителей. Слова благодарности от депутатов услышали представители орловского бизнеса, многие из которых активно оказывают помощь, в том числе военнослужащим СВО.



Почетными грамотами облсовета и Благодарностями губернатора наградили 47 человек. Это сотрудники предприятий, их руководители, индивидуальные предприниматели.



- Огромное человеческое спасибо каждому, кто сегодня остается неравнодушным и помогает нашим бойцам, находящимся на передовой. Спасибо за поддержку семей наших парней, которые защищают интересы России, жителей Донбасса. Несмотря на свои проблемы и заботы, вы находите время для помощи тем, кто в ней нуждается. И хочу сказать, что бойцы это ценят. Бывая у них в гостях, мы видим письма из дома и от орловских школьников, которые развешены по стенам палаток и землянок. Они каждый раз благодарят жителей Орловщины за посылки и грузы, - отметил спикер облсовета Леонид Музалевский.