В Орле стартовал набор в школы искусств

Документы можно подать на 13 направлений.

Набор ведут шесть учреждений культуры по следующим направлениям: музыкальное, изобразительное, хореографическое и театральное искусство. Документы можно подавать до конца мая 2023 года.

По информации пресс-службы мэрии, в первый класс зачисляют ребят в возрасте 6,5 – 9 лет или 10 – 12 лет в зависимости от срока программы. В перечень необходимы документов входят копия свидетельства о рождении, документа, удостоверяющего личность, медицинские документы и фотографии.