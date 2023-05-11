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15:41, 11 мая 2023 года В Орловской области три человека заразились опасной болезнью от клещей Зафиксированы первые случаи иксодового боррелиоза.





В Орловской области в 2023 году зарегистрированы первые три случая заражения жителей иксодовым клещевым боррелиозом. В медицинские организации обратилось уже 285 человек после присасывания клещей, в том числе кровососы атаковали 80 детей.



Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Орловской области. Также отмечается, что на территории Орловской области не регистрируется случаев клещевого энцефалита.



В регионе планируется провести акарицидные обработки на площади в 350 гектаров, часть общественных территорий уже "протравили" от клещей. В их числе детский, городской парки Орла и парк Победы. Однако лучшим способом защиты от этих паукообразных является профилактика: постоянный осмотр, использование специальных защитных средств.



Если же вы обнаружили присосавшегося клеща, то в Роспотребнадзоре в обязательном порядке рекомендуют обратиться в медпункт, для того, чтобы врач снял его. Затем кровососа нужно отправить на исследование: не заразен ли тот.















Ольга СУПОНЕВА



