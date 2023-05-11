Андрей Клычков провел прием граждан по личным вопросам

Орловцы обратились к губернатору по вопросам ремонта, переселения и доступа к Интернету.

Очередной прием граждан прошел 11 мая. Андрей Клычков выслушал жителей Орла и Покровского района. Одно из обращений было коллективным.

На приеме присутствовали члены регионального правительства, руководители органов исполнительной власти и муниципалитетов. Губернатор выслушал вопросы, связанные с ремонтом крыши многоквартирного дома и дороги, переселением из аварийного жилья и доступом к Интернету.

В итоге Андрей Клычков дал ряд поручений и рекомендаций органам государственной власти и главам муниципальных образований, сообщили в пресс-службе правительства региона.



Фото: пресс-служба правительства Орловской области