Андрей Клычков провел прием граждан по личным вопросам

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18:00, 11 мая 2023 года
Андрей Клычков провел прием граждан по личным вопросамОрловцы обратились к губернатору по вопросам ремонта, переселения и доступа к Интернету.
Очередной прием граждан прошел 11 мая. Андрей Клычков выслушал жителей Орла и Покровского района. Одно из обращений было коллективным.
На приеме присутствовали члены регионального правительства, руководители органов исполнительной власти и муниципалитетов. Губернатор выслушал вопросы, связанные с ремонтом крыши многоквартирного дома и дороги, переселением из аварийного жилья и доступом к Интернету.
В итоге Андрей Клычков дал ряд поручений и рекомендаций органам государственной власти и главам муниципальных образований, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Фото: пресс-служба правительства Орловской области
Сергей Силаев