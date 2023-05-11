В Орловской области более 800 семей взяли ипотеку со сниженной процентной ставкой

В регионе реализуется проект, позволяющий приобрести новостройку.

Региональный проект "Ипотека" действует с 2019 года. Ставка рассчитывается индивидуально, однако ее значение в прошлом году не превысило 4%. Финансируется проект из средств областного бюджета. В 2023 году на компенсацию застройщикам предусмотрено 20 миллионов рублей.

В текущем году уже 36 орловцев воспользовались господдержкой. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте областного правительства.