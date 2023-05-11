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14:30, 11 мая 2023 года

Президент Путин назначил Владимира Агибалова зампредом Заводского районного суда Орла

Указ подписан 10 мая.


Согласно документу "О назначении судей федеральных судов", судьи назначаются на шесть лет.

Назначить на 6-летний срок полномочий в Орловской области заместителем председателя Заводского районного суда города Орла Агибалова Владимира Сергеевича, - сказано в указе.

Судьей Орловского районного суда назначен Даниил Тишков. Помимо этого, заместитель председателя Мценского районного суда Орловской области Ирина Кателкина назначена судьей Брянского областного суда. Об этом сообщили в пресс-службе Орловского облсуда.




Сергей Силаев
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