Президент Путин назначил Владимира Агибалова зампредом Заводского районного суда Орла

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14:30, 11 мая 2023 года
Президент Путин назначил Владимира Агибалова зампредом Заводского районного суда ОрлаУказ подписан 10 мая.
Согласно документу "О назначении судей федеральных судов", судьи назначаются на шесть лет.
– Назначить на 6-летний срок полномочий в Орловской области заместителем председателя Заводского районного суда города Орла Агибалова Владимира Сергеевича, - сказано в указе.
Судьей Орловского районного суда назначен Даниил Тишков. Помимо этого, заместитель председателя Мценского районного суда Орловской области Ирина Кателкина назначена судьей Брянского областного суда. Об этом сообщили в пресс-службе Орловского облсуда.
Сергей Силаев