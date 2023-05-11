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11:19, 11 мая 2023 года Почетный гражданин Орла Юрий Семин празднует день рождения Знаменитому футболисту и тренеру 11 мая исполнилось 76 лет.





Сегодня свой день рождения празднует известный спортсмен, почетный гражданин Орла Юрий Семин. Футболисту и тренеру 11 мая исполнилось 76 лет.



Юрий Павлович родился в Оренбурге, его семья переехала на Орловщину в 1950 году. Начинал свою карьеру футболиста юноша в клубе "Спартак" (Орел). В 18-летнем возрасте играл в составе сборной на чемпионате республик СССР, его заметили и предложили играть за московский "Спартак".



Футбольная карьера, как в качестве игрока, так и в роли тренера, сложилась успешно. Юрий Семин имеет такие регалии, как м астер спорта, заслуженный тренер РСФСР. Обладатель многочисленных призов и кубков. Награжден орденами и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.



Редакция сайта "Вести-Орел" поздравляет Юрия Семина с днем рождения!





Ольга СУПОНЕВА



