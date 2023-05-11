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11:00, 11 мая 2023 года

Житель Колпны под алкогольными парами до смерти забил своего знакомого

Следственный комитет возбудил уголовное дело, 42-летний подозреваемый задержан.


В районном центре Колпна 42-летний мужчина до смерти забил своего знакомого. Товарищи распивали спиртное, возлияния закончились трагедией.

Как сообщил сайту "Вести-Орел" Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области, 42-летнего жителя районного центра задержали за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Рецидивист жестоко избил 59-летнего собутыльника во время ссоры. Пострадавший не выжил, он погиб на месте происшествия.

В настоящее время мужчина допрошен следователем, ему предъявлено обвинение в совершенном преступлении. Направленное в суд ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу судом удовлетворено. Продолжается проведение необходимых следственных и процессуальных действий, назначен комплекс судебных экспертиз, - пояснил Александр Коргин


Ольга СУПОНЕВА
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