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13:00, 11 мая 2023 года В Орле открылась новая выставка пленэрных работ местных мастеров Экспозиция представлена в здании Союза художников.





В здании Союза художников открылась новая выставка пленэрных работ орловских мастеров. Все впечатления, которые творцы накопили в поездках по разным городам нашей страны, нашли свое отражение в картинах.



В экспозиции – творения авторов за последние три года, написанные исключительно на природе, с натуры. Посетить выставку можно до 3 июня.



Открытие выставки началось с вручения членского билета Союза художников России Валерию Лукьянчикову. Его работы были признаны ведущими мастерами и принято решение о его вступлении в Союз.





Эва Стасюлевич



