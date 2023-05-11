В Орле открылась новая выставка пленэрных работ местных мастеров
Экспозиция представлена в здании Союза художников.
В здании Союза художников открылась новая выставка пленэрных работ орловских мастеров. Все впечатления, которые творцы накопили в поездках по разным городам нашей страны, нашли свое отражение в картинах.
В экспозиции – творения авторов за последние три года, написанные исключительно на природе, с натуры. Посетить выставку можно до 3 июня.
Открытие выставки началось с вручения членского билета Союза художников России Валерию Лукьянчикову. Его работы были признаны ведущими мастерами и принято решение о его вступлении в Союз.